Слава Каминская показала, как выглядела до пластики (фото, видео)
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Оказывается, рыжая бестия украинского шоу-бизнеса в юности была брюнеткой.
Известной украинской певице, экс-солистке популярной группы "Не Ангелы" Славе Каминской, ранее представившей свой первый украиноязычный хит, частенько прилетало за то, что она идет против природы и чересчур увлекается пластической хирургией, меняя себя. Плюс у нее был "приятный бонус" в виде лучшего в Украине пластического хирурга Эдгара Каминского, за которого она вышла замуж в 2014 году.
На своей странице в Инстаграм артистка решила наглядно показать своим поклонникам ту Славу с которой все начиналось. Каминская опубликовала в сети архивный ролик со своего выпускного со школы.
На видео певице лет 16-17 и она брюнетка. Стоит отметить, что узнать Каминскую в принципе несложно — ее общие черты не изменились. Плюс, если досмотреть видео до конца, то артистку можно узнать по голосу.
"Кто-то, что-то против пластики ещё имеет?" — подписала свой пост Каминская.
"Как молоды мы были.. но лучше я буду старой" — добавила артистка в сторис.
Подписчики "одобрили" поступок своей любимицы, отметив, что она была красивой девочкой и тогда, и сейчас ею остается.
Ранее, "Телеграф" писал, что Слава Каминская озадачила своих фанов совместной прогулкой со своим экс-супругом Эдгаром Каминским, с которым после развода ее начали видеть все чаще. Мужчина очаровал поклонников Каминской милыми осенними снимками.
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