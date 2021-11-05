Слава Каминская показала, как выглядела до пластики (фото, видео)

Оказывается, рыжая бестия украинского шоу-бизнеса в юности была брюнеткой.

Известной украинской певице, экс-солистке популярной группы "Не Ангелы" Славе Каминской, ранее представившей свой первый украиноязычный хит, частенько прилетало за то, что она идет против природы и чересчур увлекается пластической хирургией, меняя себя. Плюс у нее был "приятный бонус" в виде лучшего в Украине пластического хирурга Эдгара Каминского, за которого она вышла замуж в 2014 году.

На своей странице в Инстаграм артистка решила наглядно показать своим поклонникам ту Славу с которой все начиналось. Каминская опубликовала в сети архивный ролик со своего выпускного со школы.

На видео певице лет 16-17 и она брюнетка. Стоит отметить, что узнать Каминскую в принципе несложно — ее общие черты не изменились. Плюс, если досмотреть видео до конца, то артистку можно узнать по голосу.

"Кто-то, что-то против пластики ещё имеет?" — подписала свой пост Каминская.

Смотрите на девушку в черном платье - это и есть Слава Каминская

Славу Каминску легко отличить по ее голосу

"Как молоды мы были.. но лучше я буду старой" — добавила артистка в сторис.

Подписчики "одобрили" поступок своей любимицы, отметив, что она была красивой девочкой и тогда, и сейчас ею остается.

Ранее, "Телеграф" писал, что Слава Каминская озадачила своих фанов совместной прогулкой со своим экс-супругом Эдгаром Каминским, с которым после развода ее начали видеть все чаще. Мужчина очаровал поклонников Каминской милыми осенними снимками.