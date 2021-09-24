"С первых секунд – мурашки": первый украиноязычный хит Славы Каминской поразил поклонников

Украинская певица впервые выпустила песню на родном языке.

Известная украинская певица, єкс-солистка популярной группы "Не Ангелы", Слава Каминская решила запеть на родном языке. Артистка выпустила свой первый украиноязычный хит, под названием "Подзвони".

Премьера песни состоялась 24 сентября на ютуб-канале певицы.

Трек "Подзвони" — песня о переживаниях девушки, которая сумела выбраться из любовного треугольника. Она пытается отпустить ситуацию, но может отпустить любовь.

На своей странице в Инстаграм Слава отметила, что очень ждала премьеру этой композиции и даже "заслушала ее до дыр".

"Ни одну премьеру не ждала так сильно и волнительно. Моя первая песня на украинском языке…" — написала Каминская.

SLAVA KAMINSKA – "Подзвони": слушайте песню онлайн

В сети поклонники восхищаются новой композицией певицы, отмечая, что ей очень идет звучание на украинском языке.

Ранее, "Телеграф" писал, что на украинском запела и выступающая в России Ани Лорак. Впервые за много лет артистка выпустила песню на своем родном языке.