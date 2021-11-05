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Слава Камінська показала, як виглядала до пластики (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Слава Камінська показала відео з випускного Новина оновлена 05 листопада 2021, 10:28
Слава Камінська показала відео з випускного

Виявляється, руда бестія українського шоу-бізнесу в юності була брюнеткою.

Відомій українській співачці, екссолістці популярного гурту "Не Ангели" Славі Камінській, яка раніше представила свій перший україномовний хіт, частенько прилітало за те, що вона йде проти природи і надто захоплюється пластичною хірургією, змінюючи себе. Плюс вона мала "приємний бонус" у вигляді кращого в Україні пластичного хірурга Едгара Камінського, за якого вона вийшла заміж у 2014 році.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка вирішила показати своїм шанувальникам ту Славу з якої все починалося. Камінська опублікувала в мережі архівний ролик зі свого випускного зі школи.

На відео співачці 16-17 років і вона брюнетка. Варто зазначити, що знайти на відео Камінську в принципі нескладно — її риси в принципі не змінилися. Плюс, якщо додивитись відео до кінця, то артистку можна впізнати за голосом.

"Хтось, щось проти пластики ще має?" — підписала свою публікацію Камінська.

Дивіться на дівчину у чорній сукні — це і є Слава Камінська
Дивіться на дівчину у чорній сукні — це і є Слава Камінська
Славу Камінську легко впізнати за її голосом
Славу Камінську легко впізнати за її голосом

"Які молоді ми були ... але краще я буду старою" — додала артистка в сторіс.

Підписники "схвалили" вчинок своєї улюблениці, зазначивши, що вона була гарною дівчинкою і тоді, і зараз нею залишається.

Раніше "Телеграф" писав, що Слава Камінська спантеличила своїх фанів спільною прогулянкою зі своїм ексчоловіком Едгаром Камінським, з яким після розлучення її почали бачити все частіше. Чоловік зачарував шанувальників Камінської милими осінніми знімками.

Теги:
#Співачка #Пластика #Слава Камінська
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