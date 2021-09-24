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"З перших секунд — мурашки": перший україномовний хіт Слави Камінської вразив шанувальників

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Слава Камінська Новина оновлена 24 вересня 2021, 13:38
Слава Камінська

Українська співачка вперше випустила пісню рідною мовою.

Відома українська співачка, екссолістка популярної групи "НеАнгели", Слава Камінська вирішила заспівати рідною мовою. Артистка випустила свій перший україномовний хіт, під назвою "Подзвоніи.

Прем’єра пісні відбулася 24 вересня на ютуб-каналі співачки.

Трек "Подзвони" — пісня про переживання дівчини, яка зуміла вибратися з любовного трикутника. Вона намагається відпустити ситуацію, але може відпустити любов.

На своїй сторінці в Інстаграм Слава зазначила, що дуже чекала прем’єру цієї композиції і навіть "заслухала її до дірок".

"Жодну прем’єру не чекала так сильно і бентежно. Моя перша пісня українською мовою ..." — написала Камінська.

SLAVA KAMINSKA — "Подзвони": слухайте пісню онлайн

У мережі шанувальники захоплюються новою композицією співачки, відзначаючи, що їй дуже йде звучання українською мовою.

Раніше, "Телеграф" писав, що на українському заспівала і виступає в Росії Ані Лорак. Вперше за багато років артистка випустила пісню на своїй рідній мові.

Теги:
#Музика #Пісня #Співачка #Слава Камінська
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