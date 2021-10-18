"Пофіг, що колишній": Слава Камінська поділилася милими знімками, зробленими ексчоловіком

Едгар Камінський сфотографував колишню кохану і їх дітей в осінньому лісі.

Відома українська співачка, екссолістка популярної групи "НеАнгели" Слава Камінська, яка раніше представила свій перший україномовний хіт, продовжує заплутувати своїх шанувальників відносинами зі своїм колишнім чоловіком, відомим пластичним хірургом Едгаром Камінським.

Після розлучення артистка начебто почала проводити з ексчоловіком ще більше часу.

На своїй сторінці в Інстаграм Слава Камінська опублікувала серію милих осінніх знімків, зроблених в одному з київських парків. На фото співачка позує одна і разом зі своїми дітьми. А в підписі до них, Камінська зазначила, що автором фото є Едгар, що означає, що ці вихідні пара провела в "колі сім’ї".

"Неділя" — коротко написала артистка під фото.

У коментарях фоловери відзначили, що в очах Едгара і Слава і діти виглядають дуже красиво.

Раніше, "Телеграф" писав, що дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука, Христина Гірник заворожила мережу своїми ніжними фото, які були зроблені в білосніжній постелі.