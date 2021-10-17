Вся в білому: дружина Остапчука грайливо позувала в ліжку (фото)

Дружина українського шоумена нарвалася на компліменти в мережі

Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука, Христина Горняк, лише 10 жовтня відсвяткувала своє 35-річчя. Дівчина, яка працює приватним нотаріусом в Києві, також успішна у веденні власного блогу в соціальній мережі Інстаграм і з кожним днем кількість підписників у неї тільки збільшується.

На своїй сторінці Христина ділиться з фоловерами спільними фото і відео з чоловіком, публікує кадри в розкішному вбранні і кожен раз отримує схвальні відгуки.

У неділю, 17 жовтня, дружина Остапчука в черговий раз заворожила ніжними фото, які були зроблені в білосніжній постелі.

"Сьогодні захотілося додати трохи ніжністі в свою стрічку! Мяу!", — написала Христина в новому пості.

Христина кожен раз зачаровує своїх підписників в Інстаграмі

"Красотуля", "Христина! Ви прекрасні!", "Шедеврально", "Богиня", — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що телеведучий Володимир Остапчук одружився на Христині Горняк 15 жовтня 2020 року. Раніше був одружений із перекладачкою Оленою Войченко. Подружжя прожило в шлюбі 12 років. У них народилося двоє дітей: дочка Емілія (2013) і син Еван Олександр (2018). Пара розірвала шлюб 6 березня минулого року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що учасник проекту "Холостячка-2" розповів, як не втратити своїх близьких.