"Потрібно бачити більше": учасник "Холостячки 2" психолог Роман Свечкоренко розповів, як не втратити близьких і друзів

Психолог зазначає, що знецінивши відкритість з боку іншої людини раз, повернутися її довіру буде практично неможливо.

У самому розпалі другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка", головною героїнею в якому стала українська співачка Злата Огневич. За серце артистки спочатку прийшло боротися 25 учасників, з яких на проєкті залишилося всього 9.

Одним з фаворитів Огневич на шоу є психолог Роман Свечкоренко. Інші чоловіки не раз відзначали, що саме Роману дістаються перші троянди на церемонії троянд в кінці кожного випуску.

На своїй сторінці в Інстаграм Свечкоренко веде активний блог, в якому пише про різні психологічні проблеми, і як з ними справлятися. А також відповідає своїм передплатникам на цікаві для них питання. Крайній випуск реаліті "Холостячка", який пройшов 15 жовтня, наштовхнув Романа на роздуми про відкритість. Чоловік довго думав і вирішив розповісти своїм читачам, як не втратити близьких і люблячих їх людей.

Роман вважає, що кожного з нас оточують різні люди, кожен з яких має різний вплив на наше життя. А щоб розрізняти хто є хто, потрібно бачити більше, ніж людина хоче показати. І саме з того, як люди ставляться до тебе, і потрібно робити висновки, як ти хочеш ставитися до цих людей. І дуже важливо, ставати відкритим, що означає робити людини близьким для себе. І тут потрібно бути дуже акуратним, особливо в тому випадку, якщо відкриваються тобі.

"Зрозумійте нарешті, людей ображає не те, що їх хтось не зрозумів, людей ображає, коли вони відкрилися, близько підпустили, а це знецінили. Неначе зробили непотрібним. Цінуйте те що вам відкривають, ніж потаємним діляться з вами, куди підпускають, і бережіть тепло, яке вам дають і хочуть дати "- пише Свечкоренко.

Нагадаємо, що Злата Огневич в п’ятому випуску "Холостячки" подарувала свій перший поцілунок на проєкті.