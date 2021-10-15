Перший поцілунок на проекті "Холостячка-2": з ким Злата Огнєвіч вийшла на новий рівень (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 70
Підприємцю пощастило вкрасти поцілунок в української красуні
У прямому ефірі на телеканалі СТБ у суботу, 15 жовтня, проходить п’ятий випуск шоу "Холостячка-2" за участю української виконавиці Злати Огнєвіч. До п’ятої серії дійшли 10 чоловіків, які будуватимуть стосунки зі співачкою.
Цей тиждень проходить на Кіпрі. Співачка вже сходила на побачення з начальником патрульної служби Олександром Борзенком, а також подарувала перший поцілунок другого сезону.
Так, Злата Огневич поцілувалася з Андрієм Задворним, власником виробництва дерев’яних розвиваючих іграшок для дітей. Героїня була не проти.
Нагадаємо, що четвертий випуск шоу покинули двоє учасників — Богдан Коломейко і Власко Младенов. Співачка заявила, що у неї з Власко відносини були більш дружніми, ніж романтичними.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-