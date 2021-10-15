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Перший поцілунок на проекті "Холостячка-2": з ким Злата Огнєвіч вийшла на новий рівень (фото, відео)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
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Холостячка Злата Огнєвіч подарувала перший поцілунок на проекті Новина оновлена 15 жовтня 2021, 21:31
Холостячка Злата Огнєвіч подарувала перший поцілунок на проекті

Підприємцю пощастило вкрасти поцілунок в української красуні

У прямому ефірі на телеканалі СТБ у суботу, 15 жовтня, проходить п’ятий випуск шоу "Холостячка-2" за участю української виконавиці Злати Огнєвіч. До п’ятої серії дійшли 10 чоловіків, які будуватимуть стосунки зі співачкою.

Цей тиждень проходить на Кіпрі. Співачка вже сходила на побачення з начальником патрульної служби Олександром Борзенком, а також подарувала перший поцілунок другого сезону.

Так, Злата Огневич поцілувалася з Андрієм Задворним, власником виробництва дерев’яних розвиваючих іграшок для дітей. Героїня була не проти.

Андрій Задворний вкрав у інших учасників поцілунок з Огнєвіч
Андрій Задворний вкрав у інших учасників поцілунок з Огнєвіч
Андрій Задворний вкрав у інших учасників поцілунок з Огнєвіч
Андрій Задворний вкрав у інших учасників поцілунок з Огнєвіч

Нагадаємо, що четвертий випуск шоу покинули двоє учасників — Богдан Коломейко і Власко Младенов. Співачка заявила, що у неї з Власко відносини були більш дружніми, ніж романтичними.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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