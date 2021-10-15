Перебинтовані пальці, обличчя в крові: як пройшло перше побачення "Холостячки" на Кіпрі (фото)

Співачка ближче дізналася сильного учасника, Олександра Борзенко

У п’ятницю, 15 жовтня, на телеканалі СТБ стартував пʼятий випуск популярного реаліті-шоу "Холостячка". У другому сезоні головною героїнею стала українська співачка Злата Огнєвіч , яка прийшла на проект будувати романтичні стосунки. Чим цікаві учасники нового сезону проекту — читайте в матеріалі "Телеграфа".

35-річна артистка влаштувала побачення на прекрасному Кіпрі, запросивши на нього начальника патрульної служби Кременчука Олександра Борзенка, з яким у Огнєвіч виникла хімія ще з самого початку проекту. Нагадаємо, що на першу зустріч Саша приїхав до холостячки на патрульній машині, чим трохи налякав дівчину.

Чоловік зустрів Злату з букетом лаванди. Пара разом побродила по курортним вуличках, приготувала місцеві солодощі, а після обіду співачка вирішила дізнатися про Олександра побільше, роздрукувавши його архівні фото з Інстаграму, на яких його обличчя все в синцях і залито кров’ю. За словами Борзенка, це результати дружнього спарингу, хоча дівчина назвала такі фото моторошними.

Олександр прагне у всьому бути кращим

Результат спарингу Олександра Борзенка з друзями

"Для мене розвиток — це найважливіший процес. І ставити собі завдання, які здаються недосяжними, а потім їх долати", — сказав Борзенко.

Також Огнєвіч , яка недавно випустила свій новий кліп, звернула увагу на фото з татуюванням Олександра на спині. Як зізналася сама холостячка, малюнки на тілі чоловіків дуже її приваблюють.

"Мені подобаються брутальні і сильні чоловіки, але тільки якщо немає місця жорстокості", — розповіла за кадром артистка.

На спині у Олександра Борзенко — кельтський символ

Нагадаємо, що четвертий випуск шоу покинули двоє учасників — Богдан Коломейко і Власко Младенов.