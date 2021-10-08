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"Холостячка" Злата Огнєвич випустила новий кліп на пісню "Клинок": гаряче відео

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Злата Огнєвич — кліп "Клинок" Новина оновлена 08 жовтня 2021, 10:47
Злата Огнєвич — кліп "Клинок"

35-річна співачка з’явилася в стильному образі з дредами

У п’ятницю, 8 жовтня, українська співачка і головна героїня другого сезону популярного реаліті "Холостячка" Злата Огнєвич випустила свій новий кліп на пісню "Клинок", анонсом якого артистка поділилася пару днів назад.

Музичне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі виконавиці.

"Пісня "Клинок" - це мій особистий маніфест. У сучасному світі відносини перетворилися в поп-корн, люди перестали цінувати щирість, близькість і важливість свого партнера. Так часто чую про знайомства на одну ніч, розбиті серця і порожні надії. Я продовжую вірити, що ми здатні почути голос серця своєї людини і відповісти на його поклик", — написала Огнєвич під роликом.

Режисером кліпу стала Олена Захарчук.

Нагадаємо, що в п’ятницю ввечері на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск проекту "Холостячка-2" зі Златою Огнєвич.

Теги:
#Пісні #Кліпи #Злата Огневич #Клинок
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