Де і коли дивитися новий випуск "Холостячки" зі Златою Огневич

8 жовтня на каналі СТБ вийде 4 випуск романтичного телепроекту

У п’ятницю ввечері, 8 жовтня, на телеканалі СТБ вийде четвертий випуск одного з найпопулярніших телешоу країни — "Холостячка". Це вже другий сезон проекту і участь в ньому взяла українська співачка Злата Огневич, яка в цей же день випустить свій новий кліп "Клинок".

У новому випуску в шоу повернеться фаворит проекту, начальник патрульної служби Олександр Борзенко. Також за серце холостячки чоловіки позмагаються на творчій ниві, де покажуть свої таланти.

Показ нового епізоду стартує о 19:00 за київським часом. Не пропустіть прем’єру 4 випуску, а "Телеграф", тим часом, буде повідомляти вам про найцікавіші моменти романтичного проекту.

Нагадаємо, що на 4 тижні з 25 учасників на проекті залишилося всього 12. Останніми другий сезон шоу покинули каскадер Павло Богда і підприємець Ілля Закорецький.

Раніше Злата Огневич попрощалася з двома учасниками — тренером Ігорем Присяжнюком і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної.