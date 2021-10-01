"Холостячка-2" зі Златою Огнєвіч: кому з чоловіків не вдалося завоювати прихильність співачки в третьому випуску

Злата Огневич зізналася, що з кожним випуском прощатися з чоловіками ставати все складніше.

П’ятниця вечір — на найближчі кілька тижнів це вечір Злати Огнєвіч і романтичного реаліті-шоу "Холостячка". 1 жовтня на телеканалі СТБ пройшов третій випуск шоу, в якому 14 чоловіків, що лишились продовжили боротися за серце української красуні.

Але на жаль, з кожним тижнем головній героїні доводиться прощатися з одним з учасників, а іноді й з декількома.

Третій тиждень проєкту не став винятком.

Першим з ким попрощалася співачка став каскадер Павло Богда. Огнєвіч відправила чоловіка додому з його першого індивідуального побачення. Співачка зазначила, що зрозуміла, що у неї і Павла різні цілі в житті. І більш того, вона зауважила, що Богда ще не готовий заводити серйозні відносини.

По завершенню випуску традиційно відбулася церемонія троянд, яка напевно додала чоловікам пару сивих волосин.

Разом, крім Павла Богдо проєкт покинув — власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Злата зізналася, що не відчуває до чоловіка нічого більше ніж дружба.

Нагадаємо, що всього на проєкт за серце Злати Огнєвіч прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися тільки 16. Першими шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Єременко, власник спортивного клубу Вадим Панов, музикант Сергій Асафатов, режисер Юрій Рудий, маркетолог Андрій Миронюк, підприємець Сергій Тарасов, трейдер Назар Малетич і танцюрист Макс Єжов, який зізнався, що прийшов на проєкт заради піару.

У другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним.