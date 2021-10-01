"Холостячка-2" со Златой Огневич: кому из мужчин не удалось завоевать расположение певицы в третьем выпуске

Злата Огневич призналась, что с каждым выпуском прощаться с мужчинами становиться все сложнее.

Пятница вечер — на ближайшие несколько недель это вечер Златы Огневич и романтического реалити-шоу "Холостячка". 1 октября на телеканале СТБ прошел третий выпуск шоу, в котором оставшиеся 14 мужчин продолжили бороться за сердце украинской красавицы.

Но увы, с каждой неделей главной героине приходится прощаться с одним из участников, а иногда и с несколькими.

Третья неделя проекта не стала исключением.

Первым с кем попрощалась певица стал каскадер Павел Богда. Огневич отправила мужчину домой с его первого индивидуального свидания. Певица отметила, что поняла, что у нее и Павла разные цели в жизни. И более того, она заметила, что Богда еще не готов заводить серьезные отношения.

По завершению выпуска традиционно состоялась церемония роз, которая наверняка добавила мужчинам пару седых волосков.

Итого, помимо Павла Богды проект покинул — владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. Злата призналась, что не чувствует к мужчине ничего больше чем дружба.

Напомним, что всего на проект за сердце Златы Огневич пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались только 16. Первыми шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Еременко, владелец спортивного клуба Вадим Панов, музыкант Сергей Асафатов, режиссер Юрий Рудый, маркетолог Андрей Миронюк, предприниматель Сергей Тарасов, трейдер Назар Малетич и танцор Макс Ежов, который признался, что пришел на проект ради пиара.

Во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином.