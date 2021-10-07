Где и когда смотреть новый выпуск "Холостячки" со Златой Огневич

8 октября на канале СТБ выйдет 4 выпуск романтического телепроекта

В пятницу вечером, 8 октября, на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск одного из самых популярных телешоу страны — "Холостячка". Это уже второй сезон проекта и участие в нем приняла украинская певица Злата Огневич, которая в этот же день выпустит свой новый клип "Клинок".

В новом выпуске в шоу вернется фаворит проекта, начальник патрульной службы Александр Борзенко. Также за сердце холостячки мужчины посоревнуются на творческом поприще, где покажут свои таланты.

Показ нового эпизода стартует в 19:00 по киевскому времени. Не пропустите премьеру 4 выпуска, а "Телеграф", тем временем, будет сообщать вам о самых интересных моментах романтического проекта.

Напомним, что на 4 неделе из 25 участников на проекте осталось всего 12. Последними второй сезон шоу покинули каскадер Павел Богда и предприниматель Илья Закорецкий.

Ранее Злата Огневич попрощалась с двумя участниками — тренером Игорем Присяжнюком и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином.