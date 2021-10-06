"Ух, как горячо!": "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала фанов анонсом нового клипа

Ради клипа певица разделась на одном из киевских мостов и на колесе обозрения.

Пятница, 8 октября, для известной украинской певицы Златы Огневич, которая в 2021 году стала новой Холостячкой, вдвойне важна. Во-первых, на канале СТБ выйдет новый выпуск реалити-шоу, а также исполнительница готовится к премьере своего нового хита "Клинок" и клипа на него.

На своей странице в Инстаграм артистка анонсировала свою новую видео работу, которая наверняка будет очень горячей.

Для съемок клипа, Злата Огневич "прошлась" по Киеву в откровенном черном боди, которое отлично продемонстрировало и ее длинные ноги, и подтянутую попу, и пышную грудь, а также тонкую талию. Из анонса понятно, что снимали на пешеходном мосту и на Контрактовой площади на колесе обозрения.

"Безумно волнительно" — написала на своей странице Злата Огневич.

В комментариях поклонники певицы отметили, что очень ждут премьеру клипа.

Напомним, что за сердце главной героини второго сезона "Холостячки" на проект пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались только 16. Во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. И в третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий.