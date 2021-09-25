"Холостячка-2" со Златой Огневич: кто покинул проект на второй неделе проекта

Второй выпуск реалити-шоу "Холостячка" шокировал откровениями и неожиданными решениями как мужчин, так и Златы Огневич.

В пятницу вечером, 24 сентября, прошел второй выпуск второго сезона популярного реалити-шоу "Холостячка", в котором главная роль досталась украинской певице Злате Огневич. 16 мужчин, которые смогли покорить артистку во время первой церемонии, пытались еще больше понравится Злате и завоевать ее расположение.

Однако удалось это не всем.

Первым проект на второй неделе покинул мастер спорта с плаванья, тренер Игорь Присяжнюк. Мужчина сам принял такое решение, объяснив его тем, что ему нужно вернуться к работе, ведь у него есть такие детки, которым очень нужна его помощь. Однако во время их индивидуального разговора выяснилось, что "Холостячка" это не первый проект, в котором Игорь ищет свою любовь. Ранее он участвовал в шоу "Половинки".

Также, стоит отметить, что Игорь очень настойчиво просил Злату встретиться з пределами проекта, что очень возмутило певицу. Артистка захотела прекратить общение и резко ушла.

После последовала церемония роз, которая заставила всех мужчин изрядно понервничать.

Помимо Игоря Присяжнюка проект покинул — владелец двух IT-компаний Евгений Селютин. Злата Огневич не захотела повторять свой неудачный опыт отношений, в которых лишь она проявляла инициативу. Итого проект покинуло сразу два участника.

Ранее, "Телеграф" писал, как прошло первое свидание Златы Огневич на проекте "Холостячка", которое состоялось с бизнесменом со Львова Дмитрием Шевченко.