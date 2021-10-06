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"Ух, як гаряче!": "Холостячка" Злата Огневич заінтригувала фанів анонсом нового кліпу

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Злата Огневич Новина оновлена 06 жовтня 2021, 10:50
Злата Огневич

Заради кліпу співачка роздяглася на одному з київських мостів і на колесі огляду.

П’ятниця, 8 жовтня, для відомої української співачки Злати Огневич, яка в 2021 році стала новою холостячкою, подвійно важлива. По-перше, на каналі СТБ вийде новий випуск реаліті-шоу, а також виконавиця готується до прем’єри свого нового хіта "Клинок" і кліпу на нього.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка анонсувала свою нову відео роботу, яка напевно буде дуже гарячою.

Для зйомок кліпу, Злата Огневич "пройшлася" по Києву в відвертому чорному боді, яке відмінно продемонструвало і її довгі ноги, і підтягнуту попу, і пишні груди, а також тонку талію. З анонсу зрозуміло, що знімали на пішохідному мосту і на Контрактовій площі на колесі огляду.

"Шалено хвилююче" — написала на своїй сторінці Злата Огневич.

У коментарях прихильники співачки відзначили, що дуже чекають прем’єру кліпу.

Нагадаємо, що за серце головної героїні другого сезону "Холостячки" на проєкт прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися тільки 16. У другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. І в третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — каскадер Павло Богда   і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий.  

Теги:
#Музика #Кліп #Новий кліп #Співачка #Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2 021
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