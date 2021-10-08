"Холостячка" Злата Огневич выпустила новый клип на песню "Клинок": горячее видео

35-летняя певица предстала в стильном образе с дредами

В пятницу, 8 октября, украинская певица и главная героиня второго сезона популярного реалити "Холостячка" Злата Огневич выпустила свой новый клип на песню "Клинок", анонсом которого артистка поделилась пару дней назад.

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Песня "Клинок" — это мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнёра. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его зов",- написала Огневич под роликом.

Режиссером клипа стала Елена Захарчук.

Напомним, что в пятницу вечером на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич.