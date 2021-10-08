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"Холостячка" Злата Огневич выпустила новый клип на песню "Клинок": горячее видео

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Злата Огневич - клип "Клинок" Новость обновлена 08 октября 2021, 10:47
Злата Огневич - клип "Клинок"

35-летняя певица предстала в стильном образе с дредами

В пятницу, 8 октября, украинская певица и главная героиня второго сезона популярного реалити "Холостячка" Злата Огневич выпустила свой новый клип на песню "Клинок", анонсом которого артистка поделилась пару дней назад.

Музыкальное видео было опубликовано на официальном YouTube-канале исполнительницы.

"Песня "Клинок" — это мой личный манифест. В современном мире отношения превратились в поп-корн, люди перестали ценить искренность, близость и важность своего партнёра. Так часто слышу о знакомствах на одну ночь, разбитых сердцах и пустых надеждах. Я продолжаю верить, что мы способны услышать голос сердца своего человека и ответить на его зов",- написала Огневич под роликом.

Режиссером клипа стала Елена Захарчук.

Напомним, что в пятницу вечером на телеканале СТБ выйдет четвертый выпуск проекта "Холостячка-2" со Златой Огневич.

Теги:
#Песни #Клипы #Злата Огневич #Клинок
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