На перший ефір нової "Холостячки" приїхала поліція: названа причина
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На побачення з Огневич прибув поліцейський
У п’ятницю ввечері, 17 вересня, стартував другий сезон романтичного проекту "Холостячка", де головною героїнею шоу стала 35-річна співачка Злата Огневич.
На поліцейській машині на перше побачення приїхав Олександр. 29-річний чоловік є керівником патрульної поліції в Кременчуці. Александр приємно здивував співачку і подарував їй красивий торт.
Незважаючи на це, 35-річна артистка зізналася, що побоюється людей, які працюють в органах.
Розу першого враження Злата віддала принцу на білому коні, Роману.
Нагадаємо, що 35-річна співачка вже познайомилася з деякими учасниками, які вирушили на першу вечірку реаліті.
Також своєю появою здивував танцюрист Маск Єжов, якому Злата Огневич подобалася вже давно. Для співачки це стало сюрпризом.
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