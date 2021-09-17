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На перший ефір нової "Холостячки" приїхала поліція: названа причина

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Злата Огневич — "Холостячка" Новина оновлена 17 вересня 2021, 22:53
Злата Огневич — "Холостячка"

На побачення з Огневич прибув поліцейський

У п’ятницю ввечері, 17 вересня, стартував другий сезон романтичного проекту "Холостячка", де головною героїнею шоу стала 35-річна співачка Злата Огневич.

На поліцейській машині на перше побачення приїхав Олександр. 29-річний чоловік є керівником патрульної поліції в Кременчуці. Александр приємно здивував співачку і подарував їй красивий торт.

Незважаючи на це, 35-річна артистка зізналася, що побоюється людей, які працюють в органах.

Олександр Борзенко
Олександр Борзенко

Розу першого враження Злата віддала принцу на білому коні, Роману.

Нагадаємо, що 35-річна співачка вже познайомилася з деякими учасниками, які вирушили на першу вечірку реаліті.

Також своєю появою здивував танцюрист Маск Єжов, якому Злата Огневич подобалася вже давно. Для співачки це стало сюрпризом.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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