На первый эфир новой "Холостячки" приехала полиция: названа причина
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На свидание с Огневич прибыл полицейский
В пятницу вечером, 17 сентября, стартовал второй сезон романтического проекта "Холостячка", где главной героиней шоу стала 35-летняя певица Злата Огневич.
На полицейской машине на первое свидание приехал Александр. 29-летний мужчина является руководителем патрульной полиции в Кременчуге. Александо приятно удивил певицу и подарил ей красивый торт.
Несмотря на это, 35-летняя артистка призналась, что опасается людей, которые работают в органах.
Розу первого впечатления Злата отдала принцу на белом коне, Роману.
Напомним, что 35-летняя певица уже познакомилась с некоторыми участниками, которые отправились на первую вечеринку реалити.
Также своим появлением удивил танцор Маск Ежов, которому Злата Огневич нравилась уже давно. Для певицы это стало сюрпризом.
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