Полет на вертолете и приезд "Брэдли Купера": кто исполнил мечту Златы Огневич в "Холостячке" (фото)

Стартовал второй сезон "Холостячки"

В пятницу, 17 сентября, стартовал второй сезон романтического проекта "Холостячка", где главной героиней шоу стала 35-летняя певица Злата Огневич.

Первым участником, который удивил украинскую звезду, стал владельцем IТ-компании Богдан Коломейко. Мужчина прилетел на вертолете, а после знакомства предложил Злате "прокатиться" вместе с ним. Певица призналась, что полет на вертолете был ее заветной мечтой.

"Меня очень вдохновляет небо", — сказала Огневич за кадром.

Богдан Коломейко и Злата Огневич

Следующим участником стал мужчина по имени Андрей.

Знакомство с Владом позабавило главную героиню, ведь участник по имени Влад прибыл на первую вечеринку с картонной версией голливудского актера Брэдли Купера, которого Злата очень любит.

Следующим участником стал Джей. Мужчина — дизайнер по профессии. При знакомстве Джей случайно разбил бокал, когда хотел угостить певицу шампанским.

Роман Васильев — стоматолог и романтик, который впечатлил Огневич, когда приехал на свидание на белом коне как настоящий принц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бессменный ведущий проекта "Холостячка" Григорий Решетник рассказал о новом сезоне реалити.