Тенісист з Болгарії і ресторатор із Лондона: які хлопці приїхали до "холостячки" з-за кордону (фото)

Зі Златою Огневич прилетіли познайомитися хлопці з Мексики, Болгарії та Англії

У п’ятницю ввечері, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартувала прем’єра другого сезону популярного українського шоу "Холостячка". Головною героїнею проекту в 2021 році стала співачка Злата Огневич.

35-річна зірка вже познайомилася з деякими учасниками, які вирушили на першу вечірку реаліті.

Три учасники прилетіли з інших країн заради Злати Огневич. Один з них — тенісист Васко Младенов, який прибув з Болгарії. Також на зустріч до співачки прийшов плавець і підводний фотограф Андрій Хветкевич і подарував їй сережки.

Андрій Хветкевич — плавець і рекордсмен

Крім цього, до української красуні прилетів ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. Сам чоловік родом з Чернівців.

Наступними на мотоциклах під’їхали учасники: Сергій, Вадим і Юрій. Сергій, колега і знайомий Злати, музикант. При зустрічі пара разом заспівала романтичну пісню, яка була написала чоловіком і присвячена дівчині.

Вадим же подарував Златі великий діамант, зроблений зі скла.

Також артистка познайомилася з підприємцем з Києва Сергієм.

Після цього до головної героїні "Холостячки" під’їхав бізнесмен на ім’я Максим. Чоловік родом із Києві, і довгий час жив в Китаї.

Також в проекті вирішили взяти участь фотограф Роман, який подарував Златі невеликий фотоапарат.

Раніше Злата Огневич розповідала, що хотіла б з майбутнім чоловіком займатися спільною справою.