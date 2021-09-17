Тенісист з Болгарії і ресторатор із Лондона: які хлопці приїхали до "холостячки" з-за кордону (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 25
Зі Златою Огневич прилетіли познайомитися хлопці з Мексики, Болгарії та Англії
У п’ятницю ввечері, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартувала прем’єра другого сезону популярного українського шоу "Холостячка". Головною героїнею проекту в 2021 році стала співачка Злата Огневич.
35-річна зірка вже познайомилася з деякими учасниками, які вирушили на першу вечірку реаліті.
Три учасники прилетіли з інших країн заради Злати Огневич. Один з них — тенісист Васко Младенов, який прибув з Болгарії. Також на зустріч до співачки прийшов плавець і підводний фотограф Андрій Хветкевич і подарував їй сережки.
Крім цього, до української красуні прилетів ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. Сам чоловік родом з Чернівців.
Наступними на мотоциклах під’їхали учасники: Сергій, Вадим і Юрій. Сергій, колега і знайомий Злати, музикант. При зустрічі пара разом заспівала романтичну пісню, яка була написала чоловіком і присвячена дівчині.
Вадим же подарував Златі великий діамант, зроблений зі скла.
Також артистка познайомилася з підприємцем з Києва Сергієм.
Після цього до головної героїні "Холостячки" під’їхав бізнесмен на ім’я Максим. Чоловік родом із Києві, і довгий час жив в Китаї.
Також в проекті вирішили взяти участь фотограф Роман, який подарував Златі невеликий фотоапарат.
Раніше Злата Огневич розповідала, що хотіла б з майбутнім чоловіком займатися спільною справою.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-