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"Холостячка-2": хто покине шоу в четвертому випуску

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Злата Огнєвіч і Григорій Решетник Новина оновлена 08 жовтня 2021, 15:48
Злата Огнєвіч і Григорій Решетник

У новому випуску на проєкт повернеться один з фаворитів Злати Огнєвіч.

Вечір п’ятниці на найближчі пару тижнів традиційно збирає біля телеекранів всіх шанувальників романтичного реаліті-шоу "Холостячка" і її головної героїні співачки Злати Огнєвіч. 8 жовтня о 19:00 стартує четвертий випуск проєкту, в якому чоловіки продовжуватимуть боротьбу за серце української красуні.

Чим дивуватиме четвертий випуск "Холостячки":

Якщо судити по анонсу, то пристрасті на проєкті починають загострюватися і в хід йде ревнощі. Головна героїня запропонує учасникам показати свої таланти і позмагатися на творчій ниві. Також Злата продемонструє і свої таланти, щоб підбадьорити і підбурити чоловіків.

Хто і чим дивуватиме холостячки, і кому, на жаль, не вдасться цього зробити, дивіться сьогодні ввечері о 19:00 на телеканалі СТБ.

Хто з чоловіків залишився після трьох випусків:

Через три ефіру учасників залишилося всього 12 чоловіків:

  • начальник патрульної служби м.Кременчук Олександр Борзенко,
  • підприємець Дмитро Шевченко,
  • бізнесмен Олег Плахотнюк,
  • психолог Роман Свечкоренко,
  • ресторатор Вінченцо Дулепа,
  • бізнесмен Андрій Хветкевич,
  • тенісист Васко Младенов,
  • бізнесмен Максим Тарапата,
  • стоматолог Роман Васильєв,
  • власник діджитал-агентства Влад Ясько,
  • бізнесмен Богдан Коломейко,
  • підприємець Андрій Задворний.

Хто вже покинув проект:

У другому випуску Злата Огнєвіч попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіної.

І в третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — каскадер Павло Богда   і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецкий.  

Нагадаємо, що всього на проєкт за серце Злати Огнєвіч прийшли боротися 25 учасників, з яких після першого випуску залишилися тільки 16. Першими шоу покинули дизайнер Джей Алекберов, фотограф Роман Єременко, власник спортивного клубу Вадим Панов, музикант Сергій Асафатов, режисер Юрій Рудий, маркетолог Андрій Миронюк, підприємець Сергій Тарасов, трейдер Назар Малетич і танцюрист Макс Єжов, який зізнався, що прийшов на проєкт заради піару.

Теги:
#Злата Огневич #Холостячка #Холостячка 2 021
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