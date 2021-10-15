Перебинтованные пальцы, лицо в крови: как прошло первое свидание "Холостячки" на Кипре (фото)

Певица поближе узнала сильного участника, Александра Борзенко

В пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ стартовал пятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка". Во втором сезоне главной героиней стала украинская певица Злата Огневич, которая пришла на проект строить романтические отношения. Чем интересны участники нового сезона проекта — читайте в материале "Телеграфа".

35-летняя артистка устроила свидание на прекрасном Кипре, пригласив на него начальника патрульной службы Кременчуга Александра Борзенко, с которым у Огневич возникла химия еще с самого начала проекта. Напомним, что на первую встречу Саша приехал к холостячке на патрульной машине, чем немного напугал девушку.

Мужчина встретил Злату с букетом лаванды. Пара вместе побродила по курортным улочкам, приготовила местные сладости, а после обеда певица решила узнать об Александре побольше, распечатав его архивные фото с Инстаграма, на которых его лицо все в синяках и залито кровью. По словам Борзенко, это результаты дружеского спарринга, хотя девушка назвала такие фото жуткими.

Александр стремится во всем быть лучше

Результат спарринга Александра Борзенко с друзьями

"Для меня развитие — это самый важный процесс. И ставить себе задачи, которые кажутся недостижимыми, а потом их преодолевать", — сказал Борзенко.

Также Огневич, которая недавно выпустила свой новый клип, обратила внимание на фото с татуировкой Александра на спине. Как призналась сама холостячка, рисунки на теле мужчин очень ее привлекают.

"Мне нравятся брутальные и сильные мужчины, но только если нет места жестокости", — рассказала за кадром артистка.

На спине у Александра Борзенко - кельтский символ

Напомним, что четвертый выпуск шоу покинули двое участников - Богдан Коломейко и Власко Младенов.