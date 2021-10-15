Укр

Перебинтованные пальцы, лицо в крови: как прошло первое свидание "Холостячки" на Кипре (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Шоу "Холостячка" со Златой Огневич - шестой выпуск Новость обновлена 15 октября 2021, 21:09
Шоу "Холостячка" со Златой Огневич - шестой выпуск

Певица поближе узнала сильного участника, Александра Борзенко

В пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ стартовал пятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка". Во втором сезоне главной героиней стала украинская певица Злата Огневич, которая пришла на проект строить романтические отношения. Чем интересны участники нового сезона проекта — читайте в материале "Телеграфа".

35-летняя артистка устроила свидание на прекрасном Кипре, пригласив на него начальника патрульной службы Кременчуга Александра Борзенко, с которым у Огневич возникла химия еще с самого начала проекта. Напомним, что на первую встречу Саша приехал к холостячке на патрульной машине, чем немного напугал девушку.

Мужчина встретил Злату с букетом лаванды. Пара вместе побродила по курортным улочкам, приготовила местные сладости, а после обеда певица решила узнать об Александре побольше, распечатав его архивные фото с Инстаграма, на которых его лицо все в синяках и залито кровью. По словам Борзенко, это результаты дружеского спарринга, хотя девушка назвала такие фото жуткими.

Александр стремится во всем быть лучше
Александр стремится во всем быть лучше
Результат спарринга Александра Борзенко с друзьями
Результат спарринга Александра Борзенко с друзьями

"Для меня развитие — это самый важный процесс. И ставить себе задачи, которые кажутся недостижимыми, а потом их преодолевать", — сказал Борзенко.

Также Огневич, которая недавно выпустила свой новый клип, обратила внимание на фото с татуировкой Александра на спине. Как призналась сама холостячка, рисунки на теле мужчин очень ее привлекают.

"Мне нравятся брутальные и сильные мужчины, но только если нет места жестокости", — рассказала за кадром артистка.

На спине у Александра Борзенко - кельтский символ
На спине у Александра Борзенко - кельтский символ

Напомним, что четвертый выпуск шоу покинули двое участников - Богдан Коломейко и Власко Младенов.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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