Перебинтованные пальцы, лицо в крови: как прошло первое свидание "Холостячки" на Кипре (фото)
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Певица поближе узнала сильного участника, Александра Борзенко
В пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ стартовал пятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка". Во втором сезоне главной героиней стала украинская певица Злата Огневич, которая пришла на проект строить романтические отношения. Чем интересны участники нового сезона проекта — читайте в материале "Телеграфа".
35-летняя артистка устроила свидание на прекрасном Кипре, пригласив на него начальника патрульной службы Кременчуга Александра Борзенко, с которым у Огневич возникла химия еще с самого начала проекта. Напомним, что на первую встречу Саша приехал к холостячке на патрульной машине, чем немного напугал девушку.
Мужчина встретил Злату с букетом лаванды. Пара вместе побродила по курортным улочкам, приготовила местные сладости, а после обеда певица решила узнать об Александре побольше, распечатав его архивные фото с Инстаграма, на которых его лицо все в синяках и залито кровью. По словам Борзенко, это результаты дружеского спарринга, хотя девушка назвала такие фото жуткими.
"Для меня развитие — это самый важный процесс. И ставить себе задачи, которые кажутся недостижимыми, а потом их преодолевать", — сказал Борзенко.
Также Огневич, которая недавно выпустила свой новый клип, обратила внимание на фото с татуировкой Александра на спине. Как призналась сама холостячка, рисунки на теле мужчин очень ее привлекают.
"Мне нравятся брутальные и сильные мужчины, но только если нет места жестокости", — рассказала за кадром артистка.
Напомним, что четвертый выпуск шоу покинули двое участников - Богдан Коломейко и Власко Младенов.
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