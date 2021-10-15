Первый поцелуй на проекте "Холостячка-2": с кем Злата Огневич вышла на новый уровень (фото, видео)
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Предпринимателю посчастливилось украсть поцелуй у украинской красавицы
В прямом эфире на телеканале СТБ в субботу, 15 октября, проходит пятый выпуск шоу "Холостячка-2" с участием украинской исполнительницы Златы Огневич. До пятой серии дошли 10 мужчин, которые будут строить отношения с певицей.
Эта неделя проходит на Кипре. Певица уже сходила на свидание с начальником патрульной службы Александром Борзенко, а также подарила первый поцелуй второго сезона.
Так, Злата Огневич поцеловалась с Андреем Задворным, владельцем производства деревянных развивающих игрушек для детей. Героиня была не против.
Напомним, что четвертый выпуск шоу покинули двое участников - Богдан Коломейко и Власко Младенов. Певица заявила, что у нее с Власко отношения были более дружественными, чем романтическими.
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