Первый поцелуй на проекте "Холостячка-2": с кем Злата Огневич вышла на новый уровень (фото, видео)

Предпринимателю посчастливилось украсть поцелуй у украинской красавицы

В прямом эфире на телеканале СТБ в субботу, 15 октября, проходит пятый выпуск шоу "Холостячка-2" с участием украинской исполнительницы Златы Огневич. До пятой серии дошли 10 мужчин, которые будут строить отношения с певицей.

Эта неделя проходит на Кипре. Певица уже сходила на свидание с начальником патрульной службы Александром Борзенко, а также подарила первый поцелуй второго сезона.

Так, Злата Огневич поцеловалась с Андреем Задворным, владельцем производства деревянных развивающих игрушек для детей. Героиня была не против.

Андрей Задворный украл у других участников поцелуй с Огневич

Андрей Задворный украл у других участников поцелуй с Огневич

Напомним, что четвертый выпуск шоу покинули двое участников - Богдан Коломейко и Власко Младенов. Певица заявила, что у нее с Власко отношения были более дружественными, чем романтическими.