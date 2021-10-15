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Хто вилетів в п’ятому випуску проекту "Холостячка": ім’я учасника (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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"Холостячка" Злата Огнєвіч відправила додому ще одного чоловіка Новина оновлена 15 жовтня 2021, 23:58
"Холостячка" Злата Огнєвіч відправила додому ще одного чоловіка

На церемонії троянд співачку довели до сліз

Цієї п’ятниці, 15 жовтня, пройшов п’ятий випуск самого романтичного шоу країни — "Холостячка", у другому сезоні якого взяла участь українська співачка Злата Огнєвіч, яка на днях випустила кліп на пісню "Клинок". На цьому тижні побачення з учасниками нового сезону відбулися на Кіпрі.

Так, перша зустріч відбулася з Олександром Борзенком, начальником патрульної служби з Кременчука. Також відбувся і перший поцілунок другого сезону — 35-річна співачка перейшла у відносинах на новий рівень з київським підприємцем Андрієм Задворним.

До героїв "Холостячки" приєднався і психолог Роман Васильєв. Злата поплавала з ним в басейні, ніжно обіймаючись. Пізніше співачка отримала від чоловіка подарунок у вигляді намиста.

На церемонії троянд Злату Огнєвіч довів до сліз Олександр Борзенко, який раніше заявив, що готовий покинути шоу через заборону на проекті мобільного телефону. Розчарувавшись в чоловікові, співачка відправила його додому.

На 5 тижні з 25 учасників на проекті залишилося всього 9.

Нагадаємо, що у другому випуску Злата Огневич попрощалася відразу з двома учасниками — майстром спорту з плавання, тренером Ігорем Присяжнюком, і власником двох IT-компаній Євгеном Селютіним. У третьому випуску шоу знову покинуло два учасники — пішов каскадер Павло Богда і власник мережі інтернет-магазинів шкіряних виробів Ілля Закорецький. Останніми другий сезон шоу покинули Богдан Коломейко і Васко Младенов.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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