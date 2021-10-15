Кто вылетел в пятом выпуске проекта "Холостячка": имя участника (фото)

На церемонии роз певицу довели до слез

В эту пятницу, 15 октября, прошел пятый выпуск самого романтического шоу страны — "Холостячка", во втором сезоне которого приняла участие украинская певица Злата Огневич, на днях выпустившая клип на песню "Клинок". На этой неделе свидания с участниками нового сезона состоялись на Кипре.

Так, первая встреча состоялась с Александром Борзенко, начальником патрульной службы с Кременчуга. Также состоялся и первый поцелуй второго сезона — 35-летняя певица перешла в отношениях на новый уровень с киевским предпринимателем Андреем Задворным.

К героям "Холостячки" присоединился и психолог Роман Васильев. Злата поплавала с ним в бассейне, нежно обнимаясь. Позже певица получила от мужчины подарок в виде ожерелья.

На церемонии роз Злату Огневич довел до слез Александр Борзенко, который ранее заявил, что готов покинуть шоу из-за запрета на проекте мобильного телефона. Разочаровавшись в мужчине, певица отправила его домой.

На 5 неделе из 25 участников на проекте осталось всего 9.

Напомним, что во втором выпуске Злата Огневич попрощалась сразу с двумя участниками — мастером спорта с плаванья, тренером Игорем Присяжнюком, и владельцем двух IT-компаний Евгением Селютином. В третьем выпуске шоу снова покинуло два участника — ушел каскадер Павел Богда и владелец сети интернет-магазинов кожаных изделий Илья Закорецкий. Последними второй сезон шоу покинули Богдан Коломейко и Васко Младенов.