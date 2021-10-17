Вся в белом: жена Остапчука игриво позировала в постели (фото)

Супруга украинского шоумена нарвалась на комплименты в сети

Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, только 10 октября отпраздновала свое 35-летие. Девушка, которая работает частным нотариусом в Киеве, также успешна в ведении собственного блога в социальной сети Инстаграм и с каждым днем количество подписчиков у нее только увеличивается.

На своей странице Кристина делится с фолловерами совместными фото и видео с мужем, публикует кадры в роскошных нарядах и каждый раз получает хвалебные отзывы.

В воскресенье, 17 октября, жена Остапчука в очередной раз заворожила нежными фото, которые были сделаны в белоснежной постели.

"Сегодня захотелось добавить чуть-чуть нежность в свою ленту! Мяу!", — написала Кристина в новом посте.

Кристина каждый раз очаровывает своих подписчиков в Инстаграме

"Красотуля", "Кристина! Вы прекрастны!", "Шедеврально", "Богиня", — пишут в комментариях.

Напомним, что телеведущий Владимир Остапчук женился на Кристине Горняк 15 октября 2020 года. Ранее был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги прожили в браке 12 лет. У них родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Пара расторгла брак 6 марта прошлого года.

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