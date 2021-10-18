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"Пофиг, что бывший": Слава Каминская поделилась милыми снимками, сделанными экс-супругом

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Певица поддерживает отношения с экс-супругом Новость обновлена 18 октября 2021, 08:47
Певица поддерживает отношения с экс-супругом

Эдгар Каминский запечатлел бывшую возлюбленную и их детей в осеннем лесу.

Известная украинская певица, экс-солистка популярной группы "Не Ангелы" Слава Каминская, ранее представившая свой первый украиноязычный хит, продолжает запутывать своих поклонников отношениями со своим бывшим мужем, известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

После развода артистка как будто начала проводить с экс-супругом еще больше времени.

На своей странице в Инстаграм Слава Каминская опубликовала серию милых осенних снимков, сделанных в одном из киевских парков. На фото певица позирует одна и вместе со своими детьми. А в подписи к ним, Каминская отметила, что автором фото является Эдгар, что значит, что эти выходные пара провела в "кругу семьи".

"Воскресенье" — коротко написала артистка под фото.

В комментариях фолловеры отметили, что в глазах Эдгара и Слава и дети смотрятся очень красиво.

Ранее, "Телеграф" писал, что жена известного телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк заворожила сеть своими нежными фото, которые были сделаны в белоснежной постели.

Теги:
#Певица #Эдгар Каминский #Слава Каминская #Слава Каминская семья
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