Рус

Розрізала фото ножем: екс-солістки "НеАнгелів" прилюдно посварилися (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Гурт "НеАнгели" оголосив про розпад 4 березня 2021 року Новина оновлена 16 листопада 2021, 10:04
Гурт "НеАнгели" оголосив про розпад 4 березня 2021 року

VICTORIA розчарувала фанатів гурту "НеАнгели" невдалим жартом.

У березні 2021 року світ українського шоу-бізнесу втратив один із найпопулярніших гуртів — "НеАнгели", але натомість отримав двох самодостатніх та неймовірно талановитих сольних артисток — Славу Камінську та Вікторію Сміюху, яка вирішила виступати під псевдонімом VICTORIA.

Наче артистки розійшлися мирно, адже це було їхнє взаємне бажання розпочати сольну кар’єру. Але майже через рік після новини про розпад, одна з солісток, мабуть, вирішила "наздогнати втрачене".

На своїй сторінці в Інстаграм Вікторія Сміюха опублікувала невелике відео, яким дуже зачепила свою колегу на сцені Славу Камінську. У ролику Сміюха показала, який торт приготували їй підписники. Особливістю величезного десерту стала фотографія Слави по центру. Вікторія жадібно розрізала торт ножем, спеціально зачепивши обличчя Камінської.

"Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона — нудотно-солодка" — написала Вікторія під відео, зазначивши, що вже час "відпустити історію", натякнувши що Слава "виїжджає коштом інших".

У себе на сторінці у соцмережі Слава Камінська відповіла "подрузі", зазначивши, що любить будь-який гумор, але це вже перебір.

"Це пішло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників" — написала Камінська, порадивши Сміюсі звільнити свою піарницю.

Пізніше Камінська також опублікувала жартівливіший пост на цю тему, обурившись тому, що торт з її зображенням можна було зробити і "багаче".

У коментарях під обома постами Вікторію захейтили, підтримуючи Славу Камінську. Багато хто відзначив фальшиві та награні емоції Вікторії.

Зазначимо, що це не вперше, коли Сміюха "котить бочку" на свою колегу. Наприкінці жовтня на її сторінці з’явився пост про зраду, підлість та брехню, який, мабуть, був звернений до Камінської.

Раніше "Телеграф" писав, що Слава Камінська поділилася зі своїми передплатниками архівним відео зі свого шкільного випускного, на якому вона постала ще до пластики.

Теги:
#Скандал #Не ангели #Слава Камінська #Вікторія Смеюха
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Політика
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Вагітні на вакцинацію йдуть, але її ще треба добитись
"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом
Дата публікації
Категорія
За добу померло 838 людей
Україна знову побила рекорд смертності від коронавірусу: де померло найбільше
Дата публікації
Категорія
Холод не затягнеться
Скандинавський циклон принесе в Україну 13 градусів морозу: коли і де чекати похолодання
Дата публікації
Категорія
Вакцинація
Вакцинованим українцям платитимуть гроші, але витратити їх можна не на все