Розрізала фото ножем: екс-солістки "НеАнгелів" прилюдно посварилися (відео)

VICTORIA розчарувала фанатів гурту "НеАнгели" невдалим жартом.

У березні 2021 року світ українського шоу-бізнесу втратив один із найпопулярніших гуртів — "НеАнгели", але натомість отримав двох самодостатніх та неймовірно талановитих сольних артисток — Славу Камінську та Вікторію Сміюху, яка вирішила виступати під псевдонімом VICTORIA.

Наче артистки розійшлися мирно, адже це було їхнє взаємне бажання розпочати сольну кар’єру. Але майже через рік після новини про розпад, одна з солісток, мабуть, вирішила "наздогнати втрачене".

На своїй сторінці в Інстаграм Вікторія Сміюха опублікувала невелике відео, яким дуже зачепила свою колегу на сцені Славу Камінську. У ролику Сміюха показала, який торт приготували їй підписники. Особливістю величезного десерту стала фотографія Слави по центру. Вікторія жадібно розрізала торт ножем, спеціально зачепивши обличчя Камінської.

"Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона — нудотно-солодка" — написала Вікторія під відео, зазначивши, що вже час "відпустити історію", натякнувши що Слава "виїжджає коштом інших".

У себе на сторінці у соцмережі Слава Камінська відповіла "подрузі", зазначивши, що любить будь-який гумор, але це вже перебір.

"Це пішло. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників" — написала Камінська, порадивши Сміюсі звільнити свою піарницю.

Пізніше Камінська також опублікувала жартівливіший пост на цю тему, обурившись тому, що торт з її зображенням можна було зробити і "багаче".

У коментарях під обома постами Вікторію захейтили, підтримуючи Славу Камінську. Багато хто відзначив фальшиві та награні емоції Вікторії.

Зазначимо, що це не вперше, коли Сміюха "котить бочку" на свою колегу. Наприкінці жовтня на її сторінці з’явився пост про зраду, підлість та брехню, який, мабуть, був звернений до Камінської.

Раніше "Телеграф" писав, що Слава Камінська поділилася зі своїми передплатниками архівним відео зі свого шкільного випускного, на якому вона постала ще до пластики.