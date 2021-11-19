Пішла на користь: топ-5 українських співачок, які перетворилися завдяки пластиці (фото до та після)

Найчастіше селебриті збільшують груди, коригують ніс і роблять підтяжку обличчя

Сучасна хірургія творить чудеса і дозволяє людині не тільки приховати всі вади, а й повністю змінити вигляд. А оскільки почуття міри є далеко не у всіх, як показує рання добірка знаменитостей "Телеграфа", немає нічого дивного, що деякі надто захоплюються корекцією зовнішності. Але цим українським зіркам, які представлені нижче, пощастило зі спеціалістами у галузі пластичної хірургії.

"Телеграф" зробив добірку фото "до і після" із зірками, які вирішили покращити свою зовнішність, і у них це вийшло дуже добре.

Слава Камінська

Екс-учасниця гурту "НеАнгели" не приховує від шанувальників, що зверталася за допомогою до пластичних хірургів. У 37-річної співачки збільшено губи, зроблено ринопластику, а також видно результат від уколів філерами у підборіддя та щелепу.

Софія Ротару

Українська артистка стала вдалим прикладом боротьби із ознаками старіння. Серйозних операцій 74-річна співачка не робила, проте вона регулярно вдається до послуг пластичних хірургів, щоб "залишатися у формі".

Еріка Герцег

Переможниця шоу "Хочу V ВІА Гру", колишня солістка поп-групи "ВІА Гра". Варто віддати належне: українська співачка добре попрацювала над собою. У 17 років дівчина важила 80 кілограмів, а сьогодні вона може похвалитися точеною фігурою та модельними параметрами.

Еріка Герцег у юності

Пізніше Еріка звернулася за допомогою до пластичного хірурга, який допоміг їй стати володаркою апетитних форм.

Аліна Гросу

Молода українська співачка, яка раніше славилася миловидною дитячою зовнішністю, дуже змінилися. На думку українського пластичного хірурга Дмитра Слоссера, Гросу зменшила щоки, зробила ринопластику, підтяжку брів та пластику губ. Віддані фанати привітали перетворення улюблениці.

Ані Лорак

Подейкують, що співачка виправляла ніс та контур губ, але артистка заперечує будь-які маніпуляції з боку хірурга. У будь-якому разі, артистка втручається у свою зовнішність із величезною обережністю.

Раніше "Телеграф" писав, хто із зірок українського шоу-бізнесу переживав через недоліки у зовнішності, але зміг полюбити себе таким, яким є.