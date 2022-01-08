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Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой стал неузнаваем (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сын Кристины Орбакайте сильно похудел Новость обновлена 08 января 2022, 11:44
Сын Кристины Орбакайте сильно похудел

Никита Пресняков соблюдает строгую диету, предписанную врачами

Старший сын российской певицы Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков много занимается спортом и усердно работает. А вот отличным здоровьем похвастаться не может. Ранее 30-летний певец признался, что у него было обнаружено предраковое заболевание, которое полностью вылечить нельзя.

Как ранее рассказал Пресняков-младший, у него нашли полипы в желчном пузыре, из-за чего мужчине приходится соблюдать диету под названием "Стол №5" (диета для здоровья печени и желчного пузыря).

В настоящий момент Никита почти каждый день занят на тренировках нового сезона российского развлекательного проекта "Ледниковый период" и репетициях в Губернском театре в Москве, а также доделывает свой второй альбом.

А на днях мужчина сразился в бою со скандальным российским актером Алексей Паниным — так называемые "бои фриков" стали очень популярны во всем мире. Событие произошло на турнире по ММА от промоушена "Наше Дело".

Как сейчас выглядит Никита Пресняков

Никита родился весной 1991 года в семье известной музыкальной династии: он также сын Владимира Преснякова и внук Владимира Преснякова-старшего. Поэтому парень с детства был окружен вниманием СМИ.

Маленький Никита с отцом Владимиром Пресняковым и матерью Кристиной Орбакайте
Маленький Никита с отцом Владимиром Пресняковым и матерью Кристиной Орбакайте
Никита Пресняков с бабушкой Аллой Пугачевой
Никита Пресняков с бабушкой Аллой Пугачевой

Сейчас Пресняков очень похудел, и все благодаря лечебной диете: его лицо стало совсем худым, а скулы заострились.

Что известно о личной жизни Никиты Преснякова

С 2010 по 2014 гг. Никита Пресняков встречался с моделью и актрисой Аидой Калиевой.

В 2017 году Пресняков-младший женился на модели Алене Красновой. Вместе с тестем, российским бизнесменом Романом Красновым, Никита занимается продажей спортивных тренажеров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший музыкальный продюсер российского певца Валерия Меладзе, на фоне протестов в Казахстане, назвал украинцев "нациками" и призвал их "зачистить".

Теги:
#Кристина Орбакайте #Никита Пресняков #Алла Пугачева #Алексей Панин
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