"Вот это прогрев": Собчак после разгрома на интервью "инфо**ганки" Блиновской запустит свой онлайн-курс

Противница блогерских марафонов или успешный маркетолог?

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о создании собственного онлайн-курса. Всего пару дней назад она выпустила разгромное интервью с известным блогером и автором онлайн-проекта "Марафон желаний" Еленой Блиновской.

Ранее журналистка выпустила большой видеоразбор об "инфоцыганах" (авторы курсов, тренингов, которые гарантируют измеримый результат якобы после их прохождения), и на волне хайпа решила сделать отдельное интервью с еще одной создательницей марафона личностного роста Блиновской.

"Инфо-шлака на рынке много, но и качественные продукты есть. Они как будто затерялись в тоннах мусора, плюс их тяжело проходить, они дорогие, зачастую на иностранных языках. Я уже думала над созданием онлайн-продукта", — призналась Собчак у себя в Инстаграме.

Изучив рынок телеведущая решила заняться созданием своего проекта. Стоить заметить, что Собчак своими силами подпортила репутацию популярных блогеров, а теперь, "убрав" конкурентов, планирует продать такой же продукт.

Подписчики телеведущей в комментариях к посту в соцсети назвали это "прогревом" перед запуском, привлекая аудиторию к своему будущему проекту.

"Что и следовало ожидать. Весьма предсказуем был прогрев", — написала одна из пользовательниц.

Добавим, что ранее Ксения Собчак сказала, что она никогда не выступала против всех курсов: "Только против некачественных и всякой эзотерики с примесью самовнушения".

Ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывают на рекламе популярные украинские блогеры Саша Бо и Александр Залиско. В день блогеры спокойно могут получить несколько зарплат среднестатистического украинца.