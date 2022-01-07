Укр

"Вот это прогрев": Собчак после разгрома на интервью "инфо**ганки" Блиновской запустит свой онлайн-курс

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Скандальное интервью с автором "Марафона желаний" повлияло на планы телеведущей Новость обновлена 07 января 2022, 17:56
Скандальное интервью с автором "Марафона желаний" повлияло на планы телеведущей

Противница блогерских марафонов или успешный маркетолог?

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила о создании собственного онлайн-курса. Всего пару дней назад она выпустила разгромное интервью с известным блогером и автором онлайн-проекта "Марафон желаний" Еленой Блиновской.

Ранее журналистка выпустила большой видеоразбор об "инфоцыганах" (авторы курсов, тренингов, которые гарантируют измеримый результат якобы после их прохождения), и на волне хайпа решила сделать отдельное интервью с еще одной создательницей марафона личностного роста Блиновской.

"Инфо-шлака на рынке много, но и качественные продукты есть. Они как будто затерялись в тоннах мусора, плюс их тяжело проходить, они дорогие, зачастую на иностранных языках. Я уже думала над созданием онлайн-продукта", — призналась Собчак у себя в Инстаграме.

Изучив рынок телеведущая решила заняться созданием своего проекта. Стоить заметить, что Собчак своими силами подпортила репутацию популярных блогеров, а теперь, "убрав" конкурентов, планирует продать такой же продукт.

Подписчики телеведущей в комментариях к посту в соцсети назвали это "прогревом" перед запуском, привлекая аудиторию к своему будущему проекту.

"Что и следовало ожидать. Весьма предсказуем был прогрев", — написала одна из пользовательниц.

Добавим, что ранее Ксения Собчак сказала, что она никогда не выступала против всех курсов: "Только против некачественных и всякой эзотерики с примесью самовнушения".

Ранее "Телеграф" писал, сколько зарабатывают на рекламе популярные украинские блогеры Саша Бо и Александр Залиско. В день блогеры спокойно могут получить несколько зарплат среднестатистического украинца.

Теги:
#Ксения Собчак #Елена Блиновская
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