60 тысяч гривен в день: 18-летняя блогерша Юлия Верба раскрыла, сколько зарабатывает в Instagram

В месяц получается около 60 тысяч долларов

Украинская блогерша, 18-летняя Юлия Верба, которая не поделила со своей коллегой звание самой популярной блогерши 2021 года, дала откровенное интервью телеведущей Рамине Эсхакзай.

По словам Юлии, у нее стабильный заработок, ведь в месяц девушка делает около ста реклам: это сторис, посты, розыгрыши. Девушка заверяет, что ей очень тяжело, но уже привыкла к такому ритму.

"Я как солдат – просыпаюсь и начинаю работать. Снимаю с 9 утра до 9 вечера. Поэтому у меня меньше времени на личную жизнь, реже встречаюсь с друзьями", — рассказала Верба журналистке.

Юлия зарегистрирована как ФЛП и платит налоги. Так как ее мама является бухгалтером, то все вопросы с финансами решаются без чужих посредников. Сама же блогерша признается, что ничего в этом не понимает и в другом случае все равно бы воспользовалась услугами специализированных компаний.

По подсчетам девушки, в день она зарабатывает около 60 тысяч гривен всего за три обзора. Если провести простые подсчеты, то можно сказать, что в месяц Юлия зарабатывает около 60 тысяч долларов (1,8 млн грн).

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