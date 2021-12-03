Рус

60 тисяч гривень на день: 18-річна блогерка Юлія Верба розкрила, скільки заробляє у Instagram

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
113
Дівчина розсекретила свій денний заробіток Новина оновлена 03 грудня 2021, 11:31
Дівчина розсекретила свій денний заробіток

На місяць виходить близько 60 тисяч доларів

Українська блогерка, 18-річна Юлія Верба, яка не поділила зі своєю колегою звання найпопулярнішої блогерки 2021 року, дала відверте інтерв’ю телеведучій Раміні Есхакзай.

За словами Юлії, вона має стабільний заробіток, адже за місяць дівчина робить близько ста реклам: це сторіс, пости, розіграші. Дівчина запевняє, що їй дуже тяжко, але вже звикла до такого ритму.

"Я як солдат — прокидаюся і починаю працювати. Знімаю з 9 ранку до 9 вечора. Тому у мене менше часу на особисте життя, рідше зустрічаюся з друзями", — розповіла Верба журналістці.

Юлія зареєстрована як ФОП та сплачує податки. Оскільки її мати є бухгалтером, то всі питання з фінансами вирішуються без чужих посередників. Сама ж блогерка зізнається, що нічого в цьому не розуміє і в іншому випадку все одно скористалася б послугами спеціалізованих компаній.

За підрахунками дівчини, за день вона заробляє близько 60 тисяч гривень лише за три огляди. Якщо провести прості підрахунки, то можна сказати, що за місяць Юлія заробляє близько 60 тисяч доларів (1,8 млн грн).

Раніше "Телеграф" писав, скільки українські знаменитості заробляють у соціальній мережі Інстаграм за рекламу різних товарів та послуг.

Теги:
#Блогери #Юля Верба
День народження Савіка Шустера став місцем зустрічі багатьох критиків президента
Політика
Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
День народження Савіка Шустера став місцем зустрічі багатьох критиків президента
Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського
Дата публікації
Категорія
"Байрактар" здійснив постріл лише один раз
Окупанти Донбасу бояться воювати проти України: міністр оборони назвав причину
Дата публікації
Категорія
Для переважної більшості українців щастя полягає у здоров’ї
Що робить українців щасливими: названо 7 необхідних умов
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Економічний паспорт українця: чи дадуть дітям по 10 тисяч доларів
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кулеба пояснив, у чому "затик" із членством у НАТО
Кулеба визнав знущання з боку НАТО щодо прийняття туди України