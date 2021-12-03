60 тисяч гривень на день: 18-річна блогерка Юлія Верба розкрила, скільки заробляє у Instagram

На місяць виходить близько 60 тисяч доларів

Українська блогерка, 18-річна Юлія Верба, яка не поділила зі своєю колегою звання найпопулярнішої блогерки 2021 року, дала відверте інтерв’ю телеведучій Раміні Есхакзай.

За словами Юлії, вона має стабільний заробіток, адже за місяць дівчина робить близько ста реклам: це сторіс, пости, розіграші. Дівчина запевняє, що їй дуже тяжко, але вже звикла до такого ритму.

"Я як солдат — прокидаюся і починаю працювати. Знімаю з 9 ранку до 9 вечора. Тому у мене менше часу на особисте життя, рідше зустрічаюся з друзями", — розповіла Верба журналістці.

Юлія зареєстрована як ФОП та сплачує податки. Оскільки її мати є бухгалтером, то всі питання з фінансами вирішуються без чужих посередників. Сама ж блогерка зізнається, що нічого в цьому не розуміє і в іншому випадку все одно скористалася б послугами спеціалізованих компаній.

За підрахунками дівчини, за день вона заробляє близько 60 тисяч гривень лише за три огляди. Якщо провести прості підрахунки, то можна сказати, що за місяць Юлія заробляє близько 60 тисяч доларів (1,8 млн грн).

Раніше "Телеграф" писав, скільки українські знаменитості заробляють у соціальній мережі Інстаграм за рекламу різних товарів та послуг.