Не поділили нагороду: між блогерами-мільйонниками Вербою і Парфільєвою розгорівся великий скандал

Дівчата не поділили звання найпопулярнішої блогерки року.

У вівторок, 14 вересня, в Києві пройшла церемонія нагородження престижної премії для блогерів National Bloggers Awards 2021, яку проводить агентство WhyNot? Enot. На заході вибирали кращих українських блогерів в різних категоріях. Так, блогером року став колишній "холостяк" Микита Добринін, а блогеркою року — б’юті-інфлюенсер Таня Парфільєва.

Саме навколо номінації "блогерка року" і розгорівся скандал. Так, інша відома українська блогерка Юлія Верба заявила, що перемогу Парфільєвій присудили нечесно і перемогу мала здобути сама Верба. Відзначимо, що за глядацьким голосуванням Юлія дійсно була першою — глядачі віддали їй 140 тисяч голосів, у той час як Парфільєвій — 53 тисячі. Однак судді присудили перемогу останньій.

Юля Верба обійшла Таню Парфільєву в глядацькому голосуванні

"Золота моя, гідно я б програла, якби мене не обрали люди. Завдяки їм я на першому місці в номінації, в їх серцях і сама для себе. Мене першим місцем нагородили 140 тисяч людей, а тебе твої друзі-судді", — написала Верба у себе в сторіс.

Таня Парфільєва на цей випад Верби в своїх соціальних мережах поки ніяк не реагує. Відзначимо, що її дописувачі вітають її з "заслуженою перемогою". Водночас знаходяться і ті, хто заявляє, що ніколи раніше про неї не чув.

"Якщо чесно, то навіть не знала про вас до сторіс Верби", — написали їй в коментарях. "Приємно познайомитися", — відповіла Таня.

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Хто така Юлія Верба

Юлія Верба — популярна блогерка з Івано-Франківська. Їй всього 18 років. Зараз у дівчини 907 тисяч передплатників в Instagram. Її попередню сторінку, на якій у дівчини було 3 мільйони передплатників видалив Instagram.

Ім’я дівчини часто миготіло в ЗМІ в квітні цього року, після того як вона відзначила своє 18-річчя, запросивши співати на вечірку відомого артиста Дмитра Монатіка. За її словами, на святкування свого дня народження вона витратила близько 3 мільйонів гривень.

Хто така Таня Парфільева

Таня Парфільєва — український бьюті- і фешн-блогер. У неї 1,7 млн дописувачів в Instagram. Також дівчина позиціонує себе як бізнес-вумен. Вона є дизайнером свого унікального бренду CHER’17.