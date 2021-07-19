Никита Добрынин рассказал, почему решил присутствовать на родах супруги: "Что может быть лучше"

13 июля украинский телеведущий, главный герой 9-го сезона "Холостяка" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова впервые стали родителями - у пары родился сын, которого назвали Лев. Даша начала рожать ночью и все это время рядом с ней был муж. Никита решил "лично встретить" своего первенца.

На своей странице в Инстаграме Добрынин поделился со своими подписчиками своим опытом партнерских родов, и рассказал, как решился на этот шаг.

Никита признался, что решение быть рядом с супругой во время родов было его, и Даша с радостью поддержала инициативу мужа. Телеведущий отметил, что барьеров и блоков в его голове перед этим было достаточно, но любовь к жене и сыну победила.

"Я из тех людей, которым лучше смотреть в сторону, когда у них берут кровь. Но со страхами нужно и важно бороться. А что может быть лучше, чем преодолевать их ради любимой женщины и будущего ребёнка?" - признается Никита.

Также Добрынин развеял популярный женский миф "я потеряю для мужа свою привлекательность". Экс-холостяк отмечает, что отец ребенка ведь не принимает роды, стоя в эпицентре "событий", а лишь стоит за головой жены и оказывать поддержку, которая необходима.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова рассказала, на кого больше похож их сын.