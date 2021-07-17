Даша Квиткова рассказала, на кого больше похож новорожденный сын: "Родила второго мужа"

Телеведущий Никита Добрынин и его супруга Даша Квиткова вовсю наслаждаются первыми днями родительства - 13 июля у пары родился сын, которого они решили назвать королевским именем Лев. Дарья и малыш уже находятся дома, и новоиспеченные родители понемногу привыкают к насыщенной жизни с младенцем.

На своей странице в Инстаграм Квиткова и Добрынин не скрывают от подписчиков малыша, и активно рассказывают о его первых днях жизни.

Пара еще не успела насытиться родительством, как Даша и Никита уже планируют второго ребенка. В сторис Квиткова не призналась, какие имена еще они рассматривали, ведь вдруг второй ребенок, которого они планируют через год/полтора, тоже будет мальчик.

Также, Квиткова поделилась, что Лев очень похож на своего звездного папу. Даша шутит, что родила второго мужа.

Ранее, "Телеграф" писал, что Даша Квиткова и Никита Добрынин рассказали, как провели первую ночь с малышом дома без помощи медсестер.