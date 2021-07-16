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"Мы в стрессе": победительница "Холостяка-9" рассказала о первом дне, проведенного с малышом (фото, видео)

"Мы в стрессе": победительница "Холостяка-9" рассказала о первом дне, проведенного с малышом (фото, видео)
15:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram Daria Kvitkova

Герои 9 сезона популярного проекта "Холостяк", супруги Никита Добрынин и Дарья Квиткова на днях стали родителями. Во вторник, 13 июля, у пары родился первенец - сын, которого назвали Львом.

В четверг, 15 июля, 23-летнюю молодую маму выписали из роддома. Эксклюзивными кадрами выписки Добрынин поделился в сториз Инстаграма.

Известные блогеры пережили первую ночь с малышом без помощи медсестер. Также супруги решили не просить приезжать на помощь кого-то из бабушек, так как хотели прочувствовать "трушную" роль родителей самостоятельно.

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"Несмотря на то, что впереди у нас энное кол-во бессонных ночей, мы самые счастливые, потому что у нас есть наш сын, которого мы так ждали и хотели. Мы не можем его подвести", - написал Никита в своем новом посте в соцсети.

Также своими эмоциями поделилась и Квиткова. На своей странице в Инстаграме девушка призналась, что сейчас они находятся "на маленькой панике", потому что для них это все впервые, но пара надеется, что с каждым днем все будет намного легче.

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"В общем, мы в стрессе к которому были готовы, но мы невероятно счастливы проживать каждую эту секунду в роли родителей нашего сыночка", - написала Дарья.

 
 
 
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A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ранее супруги показали на видео, как у них спокойно проходила подготовка к родам.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Никита Добрынин, Даша Квиткова, Дарья Квиткова.
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