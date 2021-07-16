Беременная MamaRika рассказала, как они с мужем выбирают имя будущему малышу: "Скоро пойду к астрлогу"

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа вскоре впервые станут родителями - пара ждет появления на свет сына.

На своей странице в Инстаграм Анастасия активно освещает свою беременность и рассказывает своим подписчикам об этом прекрасном периоде. 15 июля девушка запустила у себя в сторис "опросник", чтобы пообщаться с фолловерами на темы, которые их интересуют. Ну и разумеется, что сейчас эта тема - это беременность их любимицы.

Видимо не только MamaRika и Сергей Середа с нетерпением ждут появления малыша, но и поклонники артистки, ведь вопрос "когда роды" стал часто задаваемым. Анастасия не скрывает ничего и откровенно ответила, что предполагаемая дата родов у нее стоит на начало августа.

Также, Анастасия призналась, что у них с мужем остро стоит проблема в выборе имени для ребенка. "Все не то" - говорит певица, добавляя, что скоро отправится к астрологу за помощью.

Ранее, "Телеграф" писал, что MamaRika рассказала, как она узнала, что станет мамой. Певица отметила, что уже и не надеялась увидеть заветные "две полоски".