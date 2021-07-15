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Четверг, 15.07.2021
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"Тебе один месяц": родившая от Виктора Павлика молодая супруга перечислила достижения сынишки

"Тебе один месяц": родившая от Виктора Павлика молодая супруга перечислила достижения сынишки
Обновлено 11:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерины Павлик

15 июня украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова стали родителями - у пары родился сын, которого назвали Михаилом. 27-летняя мама трогательно называет своего первенца Мишуткой.

Прошло уже четыре недели со дня рождения малыша, и в четверг, 15 июля, Екатерина решила рассказать, какими достижениями сына она гордится спустя месяц. Девушка написала в Инстаграме, что Михаил вырос на 3 см и набрал 1600 кг.

"Любим рассматривать лица

Усердно пытаемся держать головку

Улыбаемся

Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад

Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении

Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается", - перечислила супруга артиста.

Михаил Павлик

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка.

 
 
 
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A post shared by Віктор Павлік (@viktorpavlik)

Для 55-летнего народного артиста Украины Михаил уже четвертый ребенок. Младший сын Виктора, Павел, скончался от рака летом 2020 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Виктор Павлик, Екатерина Репьяхова, Екатерина Павлик.
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