"Тебе один месяц": родившая от Виктора Павлика молодая супруга перечислила достижения сынишки

15 июня украинский певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова стали родителями - у пары родился сын, которого назвали Михаилом. 27-летняя мама трогательно называет своего первенца Мишуткой.
Прошло уже четыре недели со дня рождения малыша, и в четверг, 15 июля, Екатерина решила рассказать, какими достижениями сына она гордится спустя месяц. Девушка написала в Инстаграме, что Михаил вырос на 3 см и набрал 1600 кг.
"Любим рассматривать лица
Усердно пытаемся держать головку
Улыбаемся
Реагируем на звуки более чутко, чем несколько недель назад
Фокусируем взгляд на игрушке и следим за ней в движении
Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше. Раньше кушал больше часа, сейчас время сокращается", - перечислила супруга артиста.
Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка.
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Для 55-летнего народного артиста Украины Михаил уже четвертый ребенок. Младший сын Виктора, Павел, скончался от рака летом 2020 года.