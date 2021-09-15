Не поделили награду: между блогерами-миллионщиками Вербой и Парфильевой разгорелся крупный скандал

Девушки не поделили звание самой популярной блогерши года.

Во вторник, 14 сентября, в Киеве прошла церемония награждения престижной премии для блогеров National Bloggers Awards 2021, которую проводит агентство WhyNot?Enot. На мероприятии выбирали лучших украинских блогеров в разных категориях. Так, блогером года стал бывший "холостяк" Никита Добрынин, а блогершей года — бьюти-инфлюенсер Таня Парфильева.

Именно вокруг номинации "блогерша года" и разгорелся скандал. Так, другая известная украинская блогерша Юлия Верба заявила, что победу Парфильевой присудили нечестно и победу должна была одержать сама Верба. Отметим, что по зрительскому голосованию Юлия действительно была первой — зрители отдали ей 140 тысяч голосов, в то время как Парфильевой — 53 тысячи. Однако судьи присудили победу последней.

Юля Верба обошла Таню Парфильеву в зрительском голосовании

"Золотая моя, достойно я бы проиграла, если бы меня не выбрали люди. Благодаря им я на первом месте в номинации, в их сердцах и сама для себя. Меня первым местом наградили 140 тысяч человек, а тебя твои друзья-судьи", — написала Верба у себя в сторис.

Таня Парфильева на этот выпад Вербы в своих соцсетях пока никак не реагирует. Отметим, что ее подписчики поздравляют ее с "заслуженной победой". В то же время находятся и те, кто заявляет, что никогда раньше о ней не слышал.

"Если честно, то даже не знала о вас до сторис Вербы", — написали ей в комментариях. "Приятно познакомиться", — ответила Таня.

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Кто такая Юлия Верба

Юлия Верба — популярная блогерша из Ивано-Франковска. Ей всего 18 лет. Сейчас у девушки 907 тысяч подписчиков в Instagram. Ее предыдущую страницу, на которой у девушки было 3 миллиона подписчиков удалил Instagram.

Имя девушки часто мелькало в СМИ в апреле этого года, после того как она отметила свое 18-летие, пригласив петь на вечеринку известного артиста Дмитрия Монатика. По ее словам, на празднование своего дня рождения она потратила около 3 миллионов гривен.

Кто такая Таня Парфильева

Таня Парфильева — украинский бьюти- и фэшн-блогер. У нее 1,7 млн подписчиков в Instagram.Также девушка позиционирует себя как бизнес-вумен. Она является дизайнером своего уникального бренда CHERʼ17.