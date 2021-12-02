Втрачають мільйони: вже десяток великих брендів відмовився від співпраці з блогерами з "голодної туси"

Скандальні блогери продовжують втрачати гроші

Грандіозна вечірка, яку влаштував український блогер Олександр Заліско на честь свого дня народження у суботу, 27 листопада, спричинила скандал. Сталося так, що цього року його свято співпало із вшануванням загиблих за часів Голодоморів, але блогера-мільйонника та його друзів цей факт не зупинив. А тепер із учасниками сумнозвісної "паті" не хочуть співпрацювати великі бренди.

Незважаючи на вибачення інфлюенсерів, від роботи з ними вже відмовилися компанії "Нова пошта", METRO.ua, Lovare, ROZETKA, "Фокстрот", "Київстар", Flint, "Хенкель", JYSK, EVA, PepsiCo Ukraine. Нагадаємо, що під "роздачу" потрапили такі блогери, як сам Заліско, Олександра Пустовіт, Наталі Литвин, Олександр Куровський, Дар’я Запісочна, Тетяна Самбурська, телеведучий Володимир Остапчук.

До списку компаній, які відмовилися від послуг блогерів, судячи з коментарів до посту-звернення у Facebook юриста та блогера Андрія Смолія, приєдналися VOVK, OKKO, Ajax Systems, Harvest clothing, Franke, Арахісова паста ТОМ та інші.

Зазначимо, що не отримали відповіді на прохання припинення роботи зі скандальними блогерами від брендів "Епіцентр К", Bourjois Україна, Louis Vuitton. Блогер Наталі Литвин продовжує рекламувати товари в магазині "Епіцентр" у себе в Інстаграмі.

Додамо, що деякі підписники блогерів, які стали на їхній бік, згадують про акції Giveaway, які проводять від свого імені серед користувачів соцмережі, коли розігрується авто або інший дорогий приз. На це звернула увагу один блогер, яка розповіла правду про безкоштовні презенти. За словами дівчини, це не "добра" справа, а їхня робота, за яку вони отримують чималі гроші (від 200 до 800 тисяч грн), і це завжди більше, ніж вартість самої машини, яку вони дарують.

Також у день пам’яті жертв Голодоморів популярне радіо LUX FM влаштувало гучну музичну вечірку LUX FM CHERRY PARTY, на якій виступив Дмитро Монатик, співак WELLBOY. На заході "засвітився" і екс-глава Офісу президента Андрій Богдан.