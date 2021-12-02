Теряют миллионы: уже десяток крупных брендов отказался от сотрудничества с блогерами с "голодной тусы"

Оскандалившееся блогеры продолжают терять деньги

Грандиозная вечеринка, которую устроил украинский блогер Александр Залиско в честь своего дня рождения в субботу, 27 ноября, стала причиной скандала. Случилось так, что в этом году его праздник совпал с чествованием погибших во времена Голодоморов, но блогера-миллионника и его друзей этот факт не остановил. А теперь с участниками печально известной "пати" не хотят сотрудничать крупные бренды.

Несмотря на извинения инфлюенсеров, от работы с ними уже отказались компании "Нова пошта", METRO.ua, Lovare, ROZETKA, "Фокстрот", "Київстар", Flint, "Хенкель", JYSK, EVA, PepsiCo Ukraine. Напомним, что под "раздачу" попали такие блогеры, как сам Залиско, Александра Пустовит, Натали Литвин, Александр Куровский, Дарья Записочная, Татьяна Самбурская, телеведущий Владимир Остапчук.

К списку компаний, которые отказались от услуг блогеров, судя по комментариям к посту-обращению в Facebook юриста и блогера Андрея Смолия, присоединились VOVK, OKKO, Ajax Systems, Harvest clothing, Franke, Арахісова паста ТОМ и другие.

Отметим, что не получили ответа на просьбу о прекращении работы со скандальными блогерами от брендов "Епіцентр К", Bourjois Україна, Louis Vuitton. Блогер Натали Литвин продолжает рекламировать товары в магазине "Епіцентр" у себя в Инстаграме.

Добавим, что некоторые подписчики блогеров, которые стали на их сторону, вспоминают об акциях Giveaway, которые те проводят от своего имени среди пользователей соцсети, когда разыгрывается авто или другой дорогой приз. На это обратила внимание один блогер, которая рассказала правду о бесплатных презентах. По словам девушки, это не "доброе" дело, а их работа, за которую они получают немалые деньги (от 200 до 800 тысяч грн), и это всегда больше, чем стоимость самой машины, которую они дарят.

Также в день памяти жертв Голодоморов популярное радио LUX FM устроило "громкую музыкальную вечеринку LUX FM CHERRY PARTY", на которой выступил Дмитрий Монатик, певец WELLBOY. На мероприятии "засветился" и экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.