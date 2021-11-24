30 мінімальних зарплат за тиждень: розкрито заробітки українських зірок у Instagram

Українські артистки активно ведуть свої сторінки у соцмережах, завдяки чому заробляють значні суми.

Українські артисти вже давно заробляють не лише своїми творчими вміннями: співом, акторством, танцями — а й на рекламі у своїх соцмережах, де за ними стежать сотні тисяч, а то й мільйони передплатників. При чому з огляду на те, що деякі зірки публікують рекламу чи не щодня — за місяць може вийти доволі велика сума.

"Телеграф" поцікавився розцінками на рекламу в Instagram у відомих українських артисток та підрахував їхні приблизні заробітки.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч популярна у рекламодавців

Українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч часто рекламує різні товари та послуги у своєму Instagram. Блог співачки налічує 394 тисячі дописувачів, що дозволяє артистці непогано його монетизувати. Вартість одного рекламного фото-поста в блозі Злати складає 27 тисяч гривень, що за нинішнім курсом дорівнює тисячі доларів. Stories потенційному роботодавцю коштуватиме дешевше — 16 тисяч гривень. При цьому вартість фотопоста+stories складе вже 32 тисячі гривень, і стільки ж коштуватиме відео-пост.

Найчастіше співачка рекламує послуги та товари у сфері краси, продукти харчування. Так, минулого тижня за один тільки понеділок у її stories з’явилася реклама готелю, спа-салону та магазину тістечок, а вже не наступного дня у її блозі з’явився пост з фото та відео з рекламою протеїну та stories про масажний салон. Так, рекламні пости та історії у блозі співачки з’являються не щодня, але на підставі минулого тижня можна підрахувати, що тижневий заробіток співачки в Instagram складає не менше 100 тисяч гривень на тиждень.

Анна Трінчер

У 20-річної актриси, співачки та блогерки Анна Трінчер в Instagram 1,8 млн дописувачів. Дівчина дуже популярна серед молодої аудиторії і завдяки цьому часто просуває різну продукцію у своєму блозі.

Найчастіше співачка рекламує косметику, медичні та косметологічні клініки, можна у її блозі зустріти і рекламу корму для тварин. Минулого тижня співачка активно ділилася у блозі подіями зі свого життя: пропозицією про заміжжя та виходом нового кліпу, тому реклама відійшла на другий план. Однак якщо виходити з того, що зазвичай у співачки рекламні інтеграції в stories з’являються практично щодня, можна підрахувати її доходи. Отже, за огляд у сторіс Ганна бере 25 тисяч гривень, а ось за фото-пост вже 1800 доларів (близько 48 тис. грн). Таким чином, за умови хоча б однієї рекламної сторі на день — дохід Анни на тиждень стартує від 175 тисяч гривень. До речі, неважко підрахувати, що ця сума дорівнює майже 30 мінімальним зарплатам (зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис.грн).

Ілона Гвоздьова

У Instagram у відомої української танцівниці та переможниці шоу "Танці із зірками" Ілони Гвоздьової 318 тисяч передплатників. Це велика аудиторія і артистка використовує її можливості максимально: рекламні інтеграції в її блозі з’являються дуже часто.

Артистка рекламує продукти харчування, різноманітні розважальні послуги, продукти харчування та товари для дітей. Так, минулого тижня Гвоздьова рекламувала магазин подарунків і вражень, якому присвятила цілу посаду, пост з рекламою спа-салону, також мала кілька сторіс з рекламою косметичної продукції.

Ілона Гвоздьова активно рекламує різні послуги у своєму блозі

Один рекламний пост у артистки коштує 600 доларів (16 тисяч гривень), відео-пост – 750 доларів (20 тис. грн.), пакет stories – 1000 доларів (27 тис. грн.). Можна підрахувати, що на тиждень, на якому є 2 рекламні пости та кілька сторіс, артистка заробляє від 60 тисяч грн.

MamaRika

У блозі у MamaRika 447 тисяч передплатників

Співачка Анастасія Кочетова, або MamaRika, нещодавно народила дитину і тепер часто рекламує товари для дітей у своєму блозі, який налічує 447 тисяч передплатників. Також найчастіше пропонують прорекламувати доставку продуктів, магазини, їжу, медичні клініки.

Фото-пост у співачки коштує 26 тис. грн ., відео-пост — 28 тис. грн., stories — 15 тис грн. За тиждень у співачки в середньому в блозі з’являється одна пост і кілька рекламних сторіс, а отже її прибуток від реклами на тиждень може становити 70-100 тисяч грн.