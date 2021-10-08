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Мільйони доларів: журналісти розкрили гонорари Лорак, Могилевської і Вакарчука

Автор
Тетяна Кармазіна
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Скільки отримують українські зірки на концертах і корпоративах
Скільки отримують українські зірки на концертах і корпоративах

За один виступ зірка може заробити від 20 тисяч доларів

Талановиті виконавці завжди користувалися великим шануванням у своїх фанатів. Виступи, квіти, автографи, визнання в любові від прихильниць — це лише частина їх роботи, за яку вони отримують чималі гроші.

Журналісти програми "Викриття" на телеканалі LIVE з’ясували, які гонорари отримують українські артисти за виступи на концертах і приватних вечірках.

Так, українська співачка Ані Лорак, якій нібито не давали виступати в Україні цілих 7 років, може отримати за виступ не менше 70 тисяч доларів, а за оцінками експертів, річний заробіток зірки становит близько трьох мільйонів доларів.

Виступ на закритій вечірці 46-річної Наталії Могилевської коштує десь 30 тисяч доларів, а в новорічну ніч співачка встигає відпрацювати на декількох заходах.

Наталя Могилевська за один корпоратив отримує від 30 тисяч гривень
Наталя Могилевська за один корпоратив отримує від 30 тисяч гривень

Фронтмен української рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який тільки в віці 46 років вперше став батьком, заробляє за один концерт туру близько 20 тисяч доларів, а ось ціна за корпоратив зараз може досягати 80 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" писав, чому Олега Винника засмучували шанувальники на його перших концертах після локдауну.

Теги:
#Ані Лорак #Наталя Могилевська #Концерти #Святослав Вакарчук #Гонорари
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