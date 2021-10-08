Мільйони доларів: журналісти розкрили гонорари Лорак, Могилевської і Вакарчука

За один виступ зірка може заробити від 20 тисяч доларів

Талановиті виконавці завжди користувалися великим шануванням у своїх фанатів. Виступи, квіти, автографи, визнання в любові від прихильниць — це лише частина їх роботи, за яку вони отримують чималі гроші.

Журналісти програми "Викриття" на телеканалі LIVE з’ясували, які гонорари отримують українські артисти за виступи на концертах і приватних вечірках.

Так, українська співачка Ані Лорак, якій нібито не давали виступати в Україні цілих 7 років, може отримати за виступ не менше 70 тисяч доларів, а за оцінками експертів, річний заробіток зірки становит близько трьох мільйонів доларів.

Виступ на закритій вечірці 46-річної Наталії Могилевської коштує десь 30 тисяч доларів, а в новорічну ніч співачка встигає відпрацювати на декількох заходах.

Наталя Могилевська за один корпоратив отримує від 30 тисяч гривень

Фронтмен української рок-групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який тільки в віці 46 років вперше став батьком, заробляє за один концерт туру близько 20 тисяч доларів, а ось ціна за корпоратив зараз може досягати 80 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" писав, чому Олега Винника засмучували шанувальники на його перших концертах після локдауну.