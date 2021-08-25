Дівчина Святослава Вакарчука народила співакові спадкоємця.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який в червні 2021 року заявив про розлучення зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою, намагається тримати своє особисте життя в таємниці. Однак завжди знайдеться який-небудь інсайдер, який "зіллє" всю інформацію.

Як сталося і цього разу. Джерела видання "Страна" дізналися, що у 46-річного Вакарчука народився первісток.

Музикант вперше став татом 19 серпня. Поки він з гуртом "Океан Ельзи" давав концерт в одеському клубі Ibiza, його дівчина народила йому сина.

Також, людина близька до оточення Вакарчука додала, що артист зустрічається з цією дівчиною вже близько року, проте вважає за краще їх відносини не афішувати.

Хто ця таємнича дівчина невідомо. Інсайдери повідомляють, що вона працює в кінопродюсерскій компанії Radioactive, яка займається зніманням реклами міжнародних брендів, кліпів і серіалів.

Раніше, "Телеграф" повідомляв, що під час грандіозного святкового концерту на честь 30-річчя незалежності України, групі "Океан Ельзи" довірили завершувати шоу. Варто відзначити, що музиканти заспівали на сцені найбільшу кількість пісень.