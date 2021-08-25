Укр

У Святослава Вакарчука родился сын

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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У Святослава Вакарчука родился сын Новость обновлена 25 августа 2021, 15:52
Святослав Вакарчук

Девушка Святослава Вакарчука родила певцу наследника.

Лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который в июне 2021 года заявил о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой, старается держать свою личную жизнь в тайне. Однако всегда найдется какой-нибудь инсайдер, который "сольет" всю информацию.

Как произошло и в этот раз. Источники издания "Страна" разузнали, что у 46-летнего Вакарчука родился первенец. 

Музыкант впервые стал папой 19 августа. Пока он с группой "Океан Эльзы" давал концерт в одесском клубе Ibiza, его девушка родила ему сына.

Также, человек близкий к окружению Вакарчука добавил, что артист встречается с этой девушкой уже около года, однако предпочитает их отношения не афишировать.

Кто эта таинственная девушка неизвестно. Инсайдеры сообщают, что она работает в кинопродюсерской компании Radioactive, которая занимается съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что во время грандиозного праздничного концерта в честь 30-летия независимости Украины, группе "Океан Эльзы" доверили завершать шоу. Стоит отметить, что музыканты спели на сцене наибольшие количество песен.

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