Миллионы долларов: журналисты раскрыли гонорары Лорак, Могилевской и Вакарчука

За одно выступление звезда может заработать от 20 тысяч долларов

Талантливые исполнители всегда пользовались большим почитанием у своих фанатов. Выступления, цветы, автографы, признания в любви от поклонниц – это лишь часть их работы, за которую они получают немалые деньги.

Журналисты программы "Разоблачение" на телеканале LIVE выяснили, какие гонорары получают украинские артисты за выступления на концертах и частных вечеринках.

Так, украинская певица Ани Лорак, которой якобы не давали выступать в Украине целых 7 лет, может получить за выступление не менее 70 тысяч долларов, а по оценкам экспертов, годовой заработок звезды становит около трех миллионов долларов.

Выступ на закрытой вечеринке 46-летней Натальи Могилевской стоит где-то 30 тысяч долларов, а в новогоднюю ночь певица успевает отработать на нескольких мероприятиях.

Наталья Могилевская за один корпоратив получает от 30 тысяч гривен

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук, который только в возрасте 46 лет впервые стал отцом, зарабатывает за один концерт тура около 20 тысяч долларов, а вот цена за корпоратив сейчас может достигать 80 тысячи долларов.

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