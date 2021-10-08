Укр

Миллионы долларов: журналисты раскрыли гонорары Лорак, Могилевской и Вакарчука

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Сколько получают украинские звезды на концертах и корпоративах Новость обновлена 08 октября 2021, 15:27
Сколько получают украинские звезды на концертах и корпоративах

За одно выступление звезда может заработать от 20 тысяч долларов

Талантливые исполнители всегда пользовались большим почитанием у своих фанатов. Выступления, цветы, автографы, признания в любви от поклонниц – это лишь часть их работы, за которую они получают немалые деньги.

Журналисты программы "Разоблачение" на телеканале LIVE выяснили, какие гонорары получают украинские артисты за выступления на концертах и частных вечеринках.

Так, украинская певица Ани Лорак, которой якобы не давали выступать в Украине целых 7 лет, может получить за выступление не менее 70 тысяч долларов, а по оценкам экспертов, годовой заработок звезды становит около трех миллионов долларов.

Выступ на закрытой вечеринке 46-летней Натальи Могилевской стоит где-то 30 тысяч долларов, а в новогоднюю ночь певица успевает отработать на нескольких мероприятиях.

Наталья Могилевская за один корпоратив получает от 30 тысяч гривен
Наталья Могилевская за один корпоратив получает от 30 тысяч гривен

Фронтмен украинской рок-группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук, который только в возрасте 46 лет впервые стал отцом, зарабатывает за один концерт тура около 20 тысяч долларов, а вот цена за корпоратив сейчас может достигать 80 тысячи долларов.

Ранее "Телеграф" писал, почему Олега Винника расстраивали поклонники на его первых концертах после локдауна.

Теги:
#Ани Лорак #Наталья Могилевская #Концерты #Святослав Вакарчук #Гонорары
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