"Думал не выходить больше на сцену": Олег Винник удивил признанием

Певец отметил, что украинцы тяжело перенесли карантин.

Популярный украинский певец Олег Винник рассказал, какое сильное влияние оказал на него локдаун. По его признанию, в какой-то момент его так впечатлили уставшие и тревожные лица его поклонников, что он даже думал о том, чтобы не выходить больше на сцену.

"Когда после длительного локдауна разрешили первые концерты, они оказались очень сложными для меня. Помню, как я впервые вышел на сцену после перерыва и увидел совсем другие лица в зале – растерянные, с тревогой – и мне было больно на это смотреть. Честно говоря, я даже подумывал тогда не выходить больше на сцену. Но когда в мае 2021-го мы возобновили гастроли, вновь увидел публику, которая была до коронавируса: танцы, кураж, задор. Я так благодарен людям за искреннюю неудержимую любовь, которую они излучают, что вижу радостные лица, и пусть так будет всегда! Пусть все будут счастливы и здоровы!" — говорит Олег Винник.

Отметим, что в скором времени певец планирует дать два больших сольных концерта в Киеве. Они пройдут во Дворце "Украина" 24 и 25 ноября.

Ранее Олег Винник комментировал для "Телеграфа" свое выступление ко Дню Независимости на "Олимпийском". По его словам, он с большой ответственностью отнесся к исполнению песни, которую ему доверили.